Только около четверти школ в России оказались готовы к дистанционному обучению

Устойчивый интернет и необходимая инфраструктура есть у 10 тысяч учебных заведений, сказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС. Всего в России более 40 тысяч школ. Учителя и школьники перешли на дистанционное обучение из-за пандемии.

