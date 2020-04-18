Власти Москвы требуют увольнять таксистов, которые возят пассажиров без пропусков

Списки водителей, нарушающих требования, направлены компаниям «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везёт». Это сообщили накануне в Московской административной дорожной инспекции. Там напомнили, что у таксистов должны быть установлено приложение «Помощник Москвы» для проверки цифровых пропусков. Со среды они необходимы для поездок на транспорте в Москве и области.