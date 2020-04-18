МВД Украины в случае скопления людей на Пасху будет задействовать спецназ

Это сообщил советник министра внутренних дел Юрий Тандит. В эфире телеканала «Общественное ТВ» он сказал, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тысяч силовиков. Руководство страны ранее призвало верующих воздержаться от посещения церкви на Пасху. Богослужения будут транслироваться в прямом эфире.