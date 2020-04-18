Президент Белоруссии выразил недовольство качеством российских тестов на коронавирус

Александр Лукашенко дал понять, что китайские аналоги лучше. По его словам, российские тесты в одной группе дали положительны результат у всех 15 человек, а китайские – только у одного, передает «Интерфакс». Ранее Лукашенко заявил, что в республике никто не умер от коронавируса и не умрет. Хотя по данным Минздрава страны, скончались более 40 человек с коронавирусной инфекцией. Вводить разного рода ограничения на социальные контакты власти не стали.