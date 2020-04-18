Президент Белоруссии выразил недовольство качеством российских тестов на коронавирус

Александр Лукашенко дал понять, что китайские аналоги лучше. По его словам, российские тесты в одной группе дали положительны результат у всех 15 человек, а китайские – только у одного, передает «Интерфакс». Ранее Лукашенко заявил, что в республике никто не умер от коронавируса и не умрет. Хотя по данным Минздрава страны, скончались более 40 человек с коронавирусной инфекцией. Вводить разного рода ограничения на социальные контакты власти не стали.
Самое обсуждаемое
Все имеет свои последствия. Об истории с отчаявшимся питерским ресторатором Сначала был Юкос. Потом Болотное Дело. Потом Закон Подлецов. Потом Крым. Потом контрсанкции. Потом Борис Немцов. Потом иноагенты. Потом пять лет за твит. Шесть — за пластиковый стакан в полицейского. А потом случился коронавирус…
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...