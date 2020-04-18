Владимир Путин из-за пандемии перенес на 1 августа срок отчета чиновников и парламентариев о доходах

Это сообщили накануне в Кремле. Высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах,расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля. Декларации публикуются после этого в течение двух недель.