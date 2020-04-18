Часть россиян сегодня вывезут из Индии и Таиланда

Авиакомпания «Россия» планирует доставить из Гоа в Москву примерно 450 человек. Еще около 400 должна взять компания S7 на два самолета из Бангкока – сегодня во Владивосток и завтра в Новосибирск, сообщили в Росавиации. Еще 230 человек, как ожидается, сегодня вернутся из столицы Таиланда в Екатеринбург лайнером «Уральских авиалиний», передает РИА. Ранее сообщалось, что из-за перекрытых на фоне пандемии границ за рубежом застряли 25 тысяч россиян.