Часть россиян сегодня вывезут из Индии и Таиланда

Авиакомпания «Россия» планирует доставить из Гоа в Москву примерно 450 человек. Еще около 400 должна взять компания S7 на два самолета из Бангкока – сегодня во Владивосток и завтра в Новосибирск, сообщили в Росавиации. Еще 230 человек, как ожидается, сегодня вернутся из столицы Таиланда в Екатеринбург лайнером «Уральских авиалиний», передает РИА. Ранее сообщалось, что из-за перекрытых на фоне пандемии границ за рубежом застряли 25 тысяч россиян.
2020-04-18T04:13:00+03:00
2020-04-18T04:27:49+03:00
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04:13, 18 апреля 2020
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