Ректор Московской духовной академии подтвердил, что заразился коронавирусом

52-летний епископ Звенигородский Питирим сообщил, что у него с сестрой болезнь протекает в легкой форме. В своем телеграм-канале ректор написал, что заразился в храме на службе, и подчеркнул, что это ответ всем, кто утверждает, что так заболеть нельзя, передает ТАСС. Священник добавил, что находится на самоизоляции и призвал в канун Пасхи не ходить в храмы, а молиться дома.