Ректор Московской духовной академии подтвердил, что заразился коронавирусом

52-летний епископ Звенигородский Питирим сообщил, что у него с сестрой болезнь протекает в легкой форме. В своем телеграм-канале ректор написал, что заразился в храме на службе, и подчеркнул, что это ответ всем, кто утверждает, что так заболеть нельзя, передает ТАСС. Священник добавил, что находится на самоизоляции и призвал в канун Пасхи не ходить в храмы, а молиться дома.
2020-04-18T04:12:00+03:00
2020-04-18T04:27:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2627170-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:12, 18 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...