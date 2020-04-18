Дональд Трамп заявил, что США устанавливают происхождение нового коронавируса

Американский президент при этом выразил уверенность, что Китай занижает статистику смертей. Ранее телеканал Fox News сообщил, что американская разведка проверяет версию о том, что новый коронавирус появился в лаборатории в китайском городе Ухане. Власти Китая это категорически отрицают. Многие специалисты в разных странах говорят о том, что по характеру мутаций новый коронавирус возник естественным путем.