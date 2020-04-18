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04:10, 18 апреля 2020

ВОЗ не считает перспективным в борьбе с коронавирусом принцип общественного иммунитета

К осторожности призвал страны представитель ВОЗ Майкл Райан. По его словам, были ожидания, что можно добиться общественного иммунитета, когда большая часть населения уже выработала антитела. Но Райан отметил, что переболевших сейчас очень мало, чтобы сдержать пандемию, также на таком пути есть серьезные этические проблемы, передает ТАСС. Кроме того, никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения, добавил представитель Всемирной организации здравоохранения.
По последним данным, в мире заразились коронавирусом 2,2 миллиона человек, скончались более 150 тысяч.



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