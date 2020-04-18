У РПЦ возникли трудности с финансированием

Из-за карантинных мер снизился поток прихожан и пожертвований. Это сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что священники и их семьи живут на средства, которые жертвуются на поддержание прихода, передает РИА. По словам представителя РПЦ, в епархиях намерены поддерживать приходы, которые испытывают сложности.