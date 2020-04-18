В России начнут производство многоразовых защитных костюмов для медиков

Испытываются ткани, которые можно использовать до 100 раз после стерилизации их в медицинских учреждениях, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, помимо костюмов, наращивается производство очков, перчаток и антисептиков, передает «Интерфакс». Ранее на нехватку средств защиты жаловались в соцсетях врачи из разных городов.

