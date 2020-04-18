Сергей Собянин пригрозил ужесточить карантин в Москве

По его словам, это будет сделано в случае многочисленных нарушений со стороны граждан и предприятий. Столичный мэр отметил, что все инструменты для этого есть, передает «Интерфакс». Собянин добавил, что после введения в среду цифровых пропусков транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек. По сравнению с каким периодом, он не уточнил. По словам очевидцев, введение пропусков привело в среду к очередям при входе в метро.