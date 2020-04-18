Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч

Выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. Число выздоровевших превысило 560 тысяч. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией11 марта.