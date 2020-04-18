Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил провести акцию «Бессмертный полк» дистанционно

Он обратился к губернатору Александру Беглову. В письме Пиотровского говорится, что день Победы – главный праздник в России, и акция «Бессмертный полк» стала его важной частью. Как передает «Интерфакс», директор Эрмитажа предложил каждой семье выставить в окнах квартир портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
2020-04-18T02:08:00+03:00
2020-04-18T02:15:55+03:00
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02:08, 18 апреля 2020
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