Столичные власти потребовали от компаний такси не работать с водителями, которые берут клиентов без пропусков

В Московской административной дорожной инспекции заявили, что такие таксисты должны быть отключены от сервисов. Речь идет о «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил» и «Везет». Чиновники напоминают, что у каждого таксиста должно быть установлено приложение «Помощник Москвы». Через него водитель перед посадкой должен проверять наличие действующего цифрового пропуска. Система пропусков действует в Москве и области со среды.
2020-04-18T02:07:00+03:00
2020-04-18T02:08:09+03:00
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02:07, 18 апреля 2020
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