Столичные власти потребовали от компаний такси не работать с водителями, которые берут клиентов без пропусков

В Московской административной дорожной инспекции заявили, что такие таксисты должны быть отключены от сервисов. Речь идет о «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил» и «Везет». Чиновники напоминают, что у каждого таксиста должно быть установлено приложение «Помощник Москвы». Через него водитель перед посадкой должен проверять наличие действующего цифрового пропуска. Система пропусков действует в Москве и области со среды.