В Петербурге госпитализирован реаниматолог, который покупал средства защиты на собственные деньги

Врач Сергей Саяпин сообщил поздно вечером изданию «Фонтанка», что его везут на «скорой» в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, он был отправлен по результатам компьютерной томографии. Накануне медик выложил в соцсетях видео, в котором заявил, что со стороны его руководства не было сделано ничего для защиты персонала от вируса. Сергей Саяпин обвинил в своем возможном заражении коронавирусом главврача Покровской больницы. Комментариев от руководства учреждения по этому поводу не было.