Паломников сегодня не пустят на традиционную церемонию схождения благодатного огня в Иерусалиме

Из-за пандемии для верующих будет организована онлайн-трансляция из храма Гроба Господня, сообщили ТАСС в МИДе Израиля. Лампаду с благодатным огнем затем доставят самолетом в московский храм Христа Спасителя.
2020-04-18T01:09:00+03:00
2020-04-18T01:09:58+03:00
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01:09, 18 апреля 2020
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