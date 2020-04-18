Телеканал Fox News сообщил, что власти США проверяют версию происхождения коронавируса из лаборатории в Китае

По словам источников, результаты расследования будут представлены Дональду Трампу. В центре внимания – лаборатория в Ухане, именно в этом городе впервые был зафиксирована новая инфекция. Однако, подчеркивает Fox News, на данном этапе администрация и разведка США отвергают возможность того, что коронавирус мог быть искусственно создан в Китае в качестве чего-то вроде биологического оружия.