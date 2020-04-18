Москву сегодня вновь продезинфицируют

Специальным составом должны обработать все дороги, тротуары, парковки и дворы, сказал вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных, передает «Интерфакс». Тотальная дезинфекция проводится в столице в четвертый раз.