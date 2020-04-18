Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

По словам президента Белоруссии, они слишком часто дают положительные результаты. В качестве примера Лукашенко рассказал, что у делегации из России, которая приехала на атомную станцию, российские тесты показали коронавирус у всех 15-ти человек. А китайские тесты дали положительный результат только в одном случае, отметил Лукашенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал СТВ.

На днях президент Белоруссии заявил, что в республике никто не умер от коронавируса и не умрет. Между тем, по данным Минздрава страны, скончались более 40 человек с коронавирусной инфекцией. Карантин власти вводить не стали.