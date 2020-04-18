Российские авиакомпании в выходные выполнят вывозные рейсы из Индии, Японии и Таиланда

Как говорится в сообщении Росавиации, в целом предварительный график сформирован до 21 апреля, в него включены также Вьетнам и Непал. На сегодня намечен рейс авиакомпании «Россия» из Гоа в Москву, «Сибири» и «Уральских авиалиний» из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург с дальнейшим трансфером до Челябинска. На данный момент, чтобы вернуться из-за рубежа на родину, необходимо заполнить анкету на сайте «Госуслуги».