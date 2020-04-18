Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и
мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«В Москве скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 34 лет до 91 года», — говорится в сообщении.
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и