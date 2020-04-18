Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе на два предстоящих дня строгий карантин

Всем жителям предписано оставаться дома, а перемещение разрешено лишь медицинским работникам и обладателям спецпропусков.

На территории всей Чечни сегодня и 19 апреля будет действовать строгий карантин. Рамзан Кадыров сообщил об этом на заседании штаба по коронавирусу. Выходить из дома смогут только медики и сотрудники дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также те, у кого есть выписанные пропуска. Фактический запрет на выход из дома касается и чиновников министерств и ведомств региона. Кадыров пригрозил увольнениями всем тем, кто не был упомянут среди имеющих возможность в эти дни появиться на улице. Чечня первой из российских регионов ввела ограничения на передвижения, это произошло еще в конце марта. А с 5 апреля республика закрыла свои границы для всех, кроме транспорта с поставками продовольствия, лекарств и медоборудования. Всего в регионе коронавирус выявили уже у более чем у сотни человек, пятеро из них скончались.

На фоне пандемии коронавируса число зарегистрированных безработных увеличилось в Чечне возросло на 5 тысяч человек. Власти республики пообещали до начала месяца рамадан предоставить адресную помощь наиболее нуждающимся чеченским семьям.