Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции. Там рассказали, что рейды проводят сотрудники МАДИ и ГИБДД. Если обнаруживается, что у пассажира нет пропуска, ему выписывают штраф 5 тысяч рублей, а данные таксиста сообщают агрегатору. Инспекция уже направила требование «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везет».
Ранее московские власти обязали все службы такси проверять электронное разрешение на передвижение по городу у пассажиров перед поездкой. Таксисты просили избавить их от этой обязанности.
Столичные власти потребовали от сервисов такси уволить водителей, которые возят пассажиров без цифровых пропусков
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции. Там рассказали, что рейды проводят сотрудники МАДИ и ГИБДД. Если обнаруживается, что у пассажира нет пропуска, ему выписывают штраф 5 тысяч рублей, а данные таксиста сообщают агрегатору. Инспекция уже направила требование «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везет».