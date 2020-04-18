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00:03, 18 апреля 2020

Столичные власти потребовали от сервисов такси уволить водителей, которые возят пассажиров без цифровых пропусков

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции. Там рассказали, что рейды проводят сотрудники МАДИ и ГИБДД. Если обнаруживается, что у пассажира нет пропуска, ему выписывают штраф 5 тысяч рублей, а данные таксиста сообщают агрегатору. Инспекция уже направила требование «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везет».
Ранее московские власти обязали все службы такси проверять электронное разрешение на передвижение по городу у пассажиров перед поездкой. Таксисты просили избавить их от этой обязанности.  



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