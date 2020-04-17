Глава Минкомсвязи попросил включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом

Письмо министра Максута Шадаева на имя премьера Михаила Мишустина опубликовал в Twitter глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В письме говорится, что доходы медиа основываются на продаже рекламы, в значительной степени тех компаний, которые наиболее пострадали. В связи с этим СМИ, несмотря на активную работу, более чем когда-либо востребованную обществом, теряют доходы, отмечает министр. По его словам, в ближайшие недели многие редакции будут вынуждены сократить деятельность, а некоторые и вовсе ее прекратить, так как не могут рассчитывать на поддержку государства.