Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Ранее Россия бесплатно передала республике 10 тысяч штук. Они дают ложноположительные результаты. Минск от них отказался, сказал Лукашенко в эфире канала СТВ. В качестве примера он привел 15 россиян, работающих на стройке атомной электростанции в Гродненской области. На прошлой неделе их госпитализировали с диагнозом COVID-19. Российские тесты показывали положительный результат. После того как исследовали белорусскими и китайскими, только один человек оказался инфицированным. По «ощущениям» президента Белоруссии, эффективность российских тестов не превышает 30%. При этом он призвал белорусов вообще «не париться по поводу этой болезни». В Белоруссии никто не умирает и не умрет от коронавируса, уверен Лукашенко. По его мнению, люди умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые обостряются на ее фоне.
2020-04-17T23:02:00+03:00
2020-04-17T23:05:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2627110-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 17 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...