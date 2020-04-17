Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Ранее Россия бесплатно передала республике 10 тысяч штук. Они дают ложноположительные результаты. Минск от них отказался, сказал Лукашенко в эфире канала СТВ. В качестве примера он привел 15 россиян, работающих на стройке атомной электростанции в Гродненской области. На прошлой неделе их госпитализировали с диагнозом COVID-19. Российские тесты показывали положительный результат. После того как исследовали белорусскими и китайскими, только один человек оказался инфицированным. По «ощущениям» президента Белоруссии, эффективность российских тестов не превышает 30%. При этом он призвал белорусов вообще «не париться по поводу этой болезни». В Белоруссии никто не умирает и не умрет от коронавируса, уверен Лукашенко. По его мнению, люди умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые обостряются на ее фоне.