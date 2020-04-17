В Петербурге медик в случае своего заражения коронавирусом попросил считать виновным главврача Покровской больницы

Обращение анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин разместил в Инстаграме. По словам Саяпина, только сегодня стало известно, что больной, которому он неделю назад делал вентиляцию легких, заражен COVID-19. Позже врач сообщил с РБК, что у него самого диагностирована двусторонняя вирусная пневмония и подтвердился коронавирус.

Коллектив Покровской больницы обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью, сообщает «Фонтанка». Медики утверждают, что клиника, которая де-факто принимает больных с COVID-19, должна работать в статусе инфекционного стационара и быть соответственным образом оборудована, в том числе путем разделения на «чистые» и «грязные» зоны.