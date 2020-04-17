Фонд имени Андрея Рылькова, помогающий наркозависимым, временно ограничил доступ к сайту

В сюжете утверждается, что ФАР «получает деньги от Сороса» и пропагандирует употребление психоактивных веществ, рассказала «Медиазоне» президент ФАР Анна Саранг. По ее словам, решение закрыть сайт Фонд принял из-за возможного внимания со стороны государства. В твиттере Саранг уточнила, что со временем сайт снова будет доступен.

