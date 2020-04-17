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22:31, 17 апреля 2020

Срок подачи деклараций о доходах и имуществе продлен до 1 августа

Это касается в том числе руководителей «федеральных государственных учреждений». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что мера принята в связи с комплексом ограничений из-за коронавируса. Обычно декларации подаются до 30 апреля включительно.



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