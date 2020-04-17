Срок подачи деклараций о доходах и имуществе продлен до 1 августа

Это касается в том числе руководителей «федеральных государственных учреждений». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что мера принята в связи с комплексом ограничений из-за коронавируса. Обычно декларации подаются до 30 апреля включительно.