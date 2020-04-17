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22:30, 17 апреля 2020

Ограничительные меры в Москве могут ужесточить в случае многочисленных нарушений со стороны граждан и предприятий

Об этом предупредил мэр Сергей Собянин. По его словам, механизм цифровых пропусков позволяет это сделать. Он отметил, что эффект от введения пропускного режима есть. Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек. Подавляющее число москвичей соблюдают режим самоизоляции, подчеркнул градоначальник.

Он также подчеркнул, что рост числа госпитализаций оказался ниже в три-четыре раза, чем прогнозировался. В Москве на сегодняшний день есть запас нескольких тысяч больничных коек, еще 15 тысяч готово включиться для работы с больными.



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