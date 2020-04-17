Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тысяч и составило 150 948. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса. Он проводит подсчеты на основе сводок властей стран мира. По данным Университета, число заразившихся в мире составляет 2 214 861. Выздоровели от коронавируса 564 525 человек. Больше всего инфицированных и погибших в США – около 684 тысяч и свыше 34, 5 тысяч соответственно.