Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тысяч и составило 150 948. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса. Он проводит подсчеты на основе сводок властей стран мира. По данным Университета, число заразившихся в мире составляет 2 214 861. Выздоровели от коронавируса 564 525 человек. Больше всего инфицированных и погибших в США – около 684 тысяч и свыше 34, 5 тысяч соответственно.
2020-04-17T22:16:00+03:00
2020-04-17T22:31:06+03:00
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22:16, 17 апреля 2020
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