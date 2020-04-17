В Карелии объявили об ограничении с 22 апреля въезда на территорию республики из соседних субъектов

Глава региона Артур Парфенчиков распорядился установить пропускные пункты на трассах из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей.

На временных КПП, которые расположатся на основных подъездных путях в республику, уже в среду появятся контролеры из представителей Нацгвардии и полиции. Петрозаводскому линейному отделу МВД России на транспорте предложено контролировать въезд территорию северо-западного региона и по железной дороге. Руководитель республики Артур Парфенчиков определил период действия ограничений так: «до отмены режима повышенной готовности». Все въезжающие в Карелию будут предупреждены об ответственности за несоблюдение режима изоляции и должны будут заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных. Ранее в регионе уже решили поэтапно ограничить въезд в четыре города с крупнейшими промышленными предприятиями. При этом в самой республике пока подтверждено лишь полтора десятка случаев заражения COVID-19. Ранее в Кремле возложили ответственность за меры по борьбе с инфекцией на своей территории на руководителей регионов. С 5 апреля об ограничениях на въезд объявили и власти Чечни. В предстоящие выходные, как заявил сегодня Рамзан Кадыров, там вводится строгий карантин с запретом на выход из дома для всех, кроме медиков, а также сотрудников коммунальных и экстренных служб.

Президент страны Владимир Путин ранее предоставил губернаторам право вводить ограничения на въезд транспорта из соседних субъектов, но заявил о недопустимости полного закрытия административных границ.