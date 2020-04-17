Столичные власти предупреждают о трудностях, ожидающих Москву в ближайшие две-три недели

На них придется пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, на городское здравоохранение ложится повышенная в разы нагрузка. Исход борьбы будет зависеть от усилий всех вовлеченных.

Медицинская система Москвы обеспечена дополнительными мощностями как минимум на две недели. В понедельник первых пациентов примет новая инфекционная больница в поселении Вороновское в новой Москве, сказал мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, власти Москвы ожидали роста госпитализации из-за коронавируса к концу этой недели в три-четыре раза выше текущего.

По данным оперативного штаба, в столице сейчас выявлено свыше 18 тысяч зараженных, 127 человек умерли.