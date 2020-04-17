Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков

Так, финансовая организация, совладельцами которой, в частности, являются бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов, выиграла тендр, объявленный Московским кредитным банком и еще у двух банков. Об этом сообщили изданию РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании. По их данным, «Россия» выкупает долги каждого банка за 25% от суммы долга. Всего речь идет о скупке долгов более чем на 4 миллиардов рублей. Задолженность Utair перед «Россией» превысит 14 миллиардов.