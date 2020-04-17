РЖД из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса отменяют поезда

Речь идет о 76 дополнительных поездах на летний сезон и 53 на майские праздники. Ранее их назначили, поскольку обычно в период отпусков спрос на билеты растет, говорится на сайте компании. «Интерфакс» отмечает, что с 21 марта пассажиропоток РЖД упал почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.