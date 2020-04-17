Мэр Москвы Сергей Собянин считает хорошим эффект от введения пропускного режима

2020-04-17T21:31:00+03:00 2020-04-17T21:34:05+03:00 https://echo.msk.ru/news/2627082-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Большинство москвичей соблюдают самоизоляцию. Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек, сказал градоначальник в эфире федерального телеканала. Он добавил, что сейчас идет донастройка системы, выявляются и ликвидируются пропуска, которые были заявлены с некорректными данными.

