Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

Это показывают тесты, сделанные в частных клиниках. Число выявленных там случаев коронавируса составляет от 1% до 5%, течение болезни проходит бессимптомно, пишет Рейтер со ссылкой на сотрудников трех частных лабораторий. Агентство отмечает, что Россия не проводит массового тестирования, ориентируясь исключительно на людей с симптомами заболевания, тех, кто вернулся из-за границы, и имевших контакты с заболевшими. Представитель Роспотребнадзора сказал, что было бы неправильно делать выводы на основании данных частных лабораторий. Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.