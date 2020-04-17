Депутаты МГД и муниципальных округов потребовали выделить из федерального бюджета средства для поддержки граждан

Депутаты Мосгордумы и муниципальных округов потребовали от властей выделить из федерального бюджета средства для поддержки граждан. Письмо на имя президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина подписали 95 человек, передает телеканал «Дождь». Авторы считают, что федеральные власти должны выплачивать гражданам, которые в условиях самоизоляции лишились дохода, пособия в размере 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч на ребенка. Депутаты полагают, что иначе граждане, лишившись дохода, «будут вынуждены массово нарушать» режим самоизоляции «в поисках средств для пропитания». Подписанты также упрекнули Путина и Мишустина в неспособности взять на себя ответственность на фоне пандемии. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает раздачу денег россиянам неактуальной.
2020-04-17T21:02:00+03:00
2020-04-17T21:04:47+03:00
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21:02, 17 апреля 2020
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