Депутаты МГД и муниципальных округов потребовали выделить из федерального бюджета средства для поддержки граждан

Депутаты Мосгордумы и муниципальных округов потребовали от властей выделить из федерального бюджета средства для поддержки граждан. Письмо на имя президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина подписали 95 человек, передает телеканал «Дождь». Авторы считают, что федеральные власти должны выплачивать гражданам, которые в условиях самоизоляции лишились дохода, пособия в размере 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч на ребенка. Депутаты полагают, что иначе граждане, лишившись дохода, «будут вынуждены массово нарушать» режим самоизоляции «в поисках средств для пропитания». Подписанты также упрекнули Путина и Мишустина в неспособности взять на себя ответственность на фоне пандемии. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает раздачу денег россиянам неактуальной.