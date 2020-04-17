Леонид Федун выделил московскому Институту хирургии им. Вишневского 10 миллионов рублей «на борьбу с коронавирусом»

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун выделил московскому Институту хирургии имени Вишневского 10 миллионов рублей «на борьбу с коронавирусом». Об этом сам бизнесмен рассказал ТАСС, уточнив, что «не собирается это рекламировать».

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал письмо директора института Амирана Ревишвили, в котором медик просит миллиардера «рассмотреть возможность оказания помощи». Он отмечает, что клинику переквалифицировали под больных с коронавирусной инфекцией. Государство делает все возможное, чтобы обеспечить всем необходимым, но больнице все равно не хватает средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Письмо, отправленное на бланке больницы, начиналось с обращения «Глубокоуважаемый Леонид Арнольдович».