В Нижегородской области возбудили уголовное дело о фейках о коронавирусе

По данным следствия, журналист местного издания «Репортер-НН» Александр Пичугин опубликовал в телеграм-канале «Сорокин хвост» пост, в котором говорилось, что некая организация через своих «адептов-смертников» проводит в России акцию по инфицированию населения коронавирусом, причем ее организаторы известны ФСБ и правоохранительным органам, а через неделю будет более масштабное повторение этой акции. Пост был опубликован в Вербное воскресенье, когда в нижегородском Дивеевском монастыре собралось много верующих. Как пишет газета «Коммерсант», минувшей ночью к Пичугину нагрянули с обыском сотрудники ФСБ. В доме находились маленький сын журналиста и беременная жена. Сам Пичугин утверждает, что его пост носил саркастический характер.
2020-04-17T21:00:00+03:00
2020-04-17T21:02:18+03:00
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21:00, 17 апреля 2020
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