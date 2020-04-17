Денис Проценко: Средний возраст умерших с коронавирусом в больнице в Коммунарке составляет 68 лет

Средний возраст пациентов Коммунарки, скончавшихся после заражения коронавирусом, составил около 68 лет. Об этом написал в Фейсбуке главный врач больницы Денис Проценко. Всего, по его словам, с конца марта в клинике скончались 20 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Проценко добавил, что большинство пациентов имели сопутствующую патологию в виде сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности или других заболеваний.

По последним данным, в России выявлено свыше 32 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 273.