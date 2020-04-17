РЖД отменят почти 130 ранее назначенных дополнительных поездов на летний сезон и майские праздники

Это связано с падением перевозок из-за коронавируса, говорится в сообщении компании. По ее данным, с 21 марта наблюдается почти 80%-ное снижение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат. Пассажирам, уже купившим билеты на отменяемые поезда, будет предложено их переоформить, либо вернуть в полном объеме средства.
2020-04-17T20:29:00+03:00
2020-04-17T20:30:54+03:00
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20:29, 17 апреля 2020
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