РЖД отменят почти 130 ранее назначенных дополнительных поездов на летний сезон и майские праздники

Это связано с падением перевозок из-за коронавируса, говорится в сообщении компании. По ее данным, с 21 марта наблюдается почти 80%-ное снижение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат. Пассажирам, уже купившим билеты на отменяемые поезда, будет предложено их переоформить, либо вернуть в полном объеме средства.