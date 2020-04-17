Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Попасть туда из соседних областей можно будет только через пять контрольно-пропускных пунктов. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков. Согласно документу, контролировать въезд будут МВД и Росгвардия. Также будет контролироватьсяа въезд по железной дороге. Приезжим будут выдавать специальную анкету, в которой надо указать паспортные и контактные данные, срок и адрес места пребывания в республике, наличие признаков респираторных заболеваний и контактов с заболевшими людьми. Всех въезжающих будут предупреждать об ответственности за нарушение мер, введенных в регионе. Ограничения будут действовать до отмены режима повышенной готовности. По данным Минздрава Карелии, в республике обнаружили 15 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки нашли шесть новых случаев.

В начале апреля президент Владимир Путин расширил полномочия глав регионов по борьбе с коронавирусом. Они получили право, исходя из местной ситуации, самостоятельно устанавливать порядок передвижения граждан и транспорта на своей территории до конца месяца. Исключения составляют межрегиональные перевозки. Позже Путин уточнил, что главы субъектов не должны своими мерами останавливать экономику и прерывать транспортное и пассажирское сообщение между регионами из-за единичных заболевших.