Администратора страницы «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте» допросили по уголовному делу о фейках про коронавирус

Администратора странички «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте» Дмитрия Ремизова допросили по первому в России уголовному делу о распространении фейков про коронавирус. Об этом сообщила интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат правозащитного проекта «Правозащита Открытки» Светлана Ратникова. По ее словам, следователь сообщил о твердом намерении передать дело в суд, поскольку оно находится на контроле в Москве.

Дело было возбуждено из-за новости о том, что в Сестрорецкой больнице зараженного короновирусом пациента отпустили домой. Следователи также допросили активистку Анну Шушпанову и жителя Петербурга Андрея Романова. Все трое находятся в статусе свидетелей. Адвокат Павел Ясман обжаловал возбуждение дела.