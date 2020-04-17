Мишустин: 45 тысяч коек будет дополнительно развернуто в федеральных клиниках в регионах

Более 60 федеральных клиник в регионах России будут задействованы в лечении больных с коронавирусом, в них развернут дополнительно 45 тыс. коек. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



«Сегодня мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек», — сказал Мишустин, отметив, что для оснащения и переоснащения выделено более 36 млрд рублей.