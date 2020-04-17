Нефть марки Brent подорожала

Стоимость июньских фьючерсов составила 28 долларов 17 центов за баррель. При этом WTI продолжает сильно дешеветь на опасениях быстрого заполнения нефтехранилищ в США. Майские фьючерсы опустились до 18 долларов 21 цента за баррель.