Московский футбольный клуб «Спартак» обещал подарить донорам крови билеты на ближайший матч команды со зрителями

Для этого надо будет предъявить соответствующую справку, сообщается в Instagram команды. Все соревнования под эгидой Российского футбольного союза приостановлены минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Как сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин, игры могут возобновить с первых чисел июня до середины июля, чтобы завершить первенство до конца августа.