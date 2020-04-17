Брюссельские авиалинии отменили рейсы из Брюсселя в Москву до марта будущего года

Это вызвано пандемией коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя бельгийской компании. Отмечается, что отмены коснулись тех рейсов на тех направлениях, которые, помимо Брюссельских авиалиний, обслуживаются партнерами перевозчика.