Z Архив новостей новости
5 2 6 1106
19:31, 17 апреля 2020

Брюссельские авиалинии отменили рейсы из Брюсселя в Москву до марта будущего года

Это вызвано пандемией коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя бельгийской компании. Отмечается, что отмены коснулись тех рейсов на тех направлениях, которые, помимо Брюссельских авиалиний, обслуживаются партнерами перевозчика.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 344 6 6316 15.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 298 6 31437 09:15
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Ковчег Феликса Дектора Слезы сглатываю. Оплакиваем Феликса Дектора. Для многих из них он стал ориентиром и поводырем. Я в их числе. Каждая встреча с Феликсом, каждая беседа с ним была приобщением к высшим сферам, приподнимала над обыденностью…

5 147 6 17502 12.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Неудавшийся социалистический рай Две диктатуры душат демократию и стоят на пути к свободе в Венесуэле – диктатура Николаса Мадуро и кубинская диктатура «Острова Свободы», как по привычке мы называем Кубу…

5 130 6 15397 13.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 89 6 10807 16.04
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Пишите письма мелким почерком США раздают деньги, чтобы человек пошёл и купил еду, потому что если не купить еду, то будет бедствовать не только тот, кто её покупает, но и тот, кто производит. Но Россия — это нечто особенное. Не дать — вот главная идеология!..

5 58 6 7564 17:53
Новости

Сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев проголосовал против переноса праздника окончания Второй мировой на 3 сентября Из-за совпадения этой даты с днем памяти жертв терроризма (день Беслана)...

5 38 6 5338
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8530 14.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 15245 15.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 47 6 7571 16.04
Новости

Совет Федерации одобрил закон о переносе даты дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября Как отмечают авторы документа, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне…

5 63 6 10174
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 124 6 23545 15.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 505 6 98422 16.04
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Помогли стороннику «антимайдана» из Одессы получить российское гражданство В 2013-м Виталий выступил на местном телевидении против «евромайдана». После этого на него и его клуб посыпались оскорбления со стороны националистов. А уже через 2 года его арестовала СБУ…

5 39 6 7809 14.04
Новости

Москвичи, которые идут пешком в аптеку, должны иметь при себе письменное подтверждение о месте фактического проживания Это может быть копия договора аренды квартиры или документа о собственности апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться…

5 29 6 5836
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Гудков: От парада 9 мая трудно отказываться, но придется отказаться Цифры пандемии показывают, что мы даже еще близко даже к пику не приблизились. Поэтому сто процентов рисковать ветеранами 9 мая нельзя…

5 35 6 7195 16.04

Популярное за неделю

Новости

4069 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в России за сутки Число скончавшихся от коронавируса в России выросло до 273 человек — представитель информцентра по коронавирусу…

5 20 6 23349
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди, которые лечатся пантами марала, вешают на себя антивирусные бейджи, считают, что из России вывозят генетический материал, чтобы сделать оружие против русских, — на каком уровне они будут бороться против коронавируса?..

5 146 6 132837 11.04
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3246912
«Печенеги терзали ее, половцы…» (выдающиеся образцы российского судебного красноречия):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 14164 12.04
Блоги

Светлана Космачева: Нью-Йорк. Как обстоят дела на самом деле Я расписала для вас все темы, которые были в сюжете про США. Точнее, искаженные факты…

5 392 6 317508 12.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 69 6 183424 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8458224
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4452011

Сегодня в эфире