РПЦ просит полицейских с пониманием отнестись к нарушителям самоизоляции на Пасху

Если какая-нибудь бабушка окажется у храма, то ее надо по-доброму убеждать вернуться домой, поскольку ситуация сложная, сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. При этом он отметил, что прихожане, во что бы то ни стало желающие посетить храм на Пасху, поступают опрометчиво. Ранее патриарх Кирилл призыва верующих молиться дома и смотреть онлайн— и телетрансляцию богослужений.

Каждый верующий может освятить куличи на Пасху самостоятельно, рассказал в нашем эфире протоирей, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский. В Москве почти все храмы уже организовали трансляции богослужений по интернету, добавил Алексей Уминский.