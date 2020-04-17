Суд отказался принудительно госпитализировать в психбольницу пенсионерку, задержанную во время похода в магазин

Люблинский суд Москвы отказался принудительно госпитализировать в психбольницу пенсионерку, задержанную во время похода в магазин. Об этом сообщает правозащитный проект «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Оксану Опаренко. Инцидент произошел в минувшую среду. Москвичку Наталью Шубину, которая вышла вместе с сыном в магазин рядом с домом, задержали пятеро полицейских и трое бойцов Нацгвардии. Ее доставили в ОВД «Текстильщики», а затем увезли в психиатрическую больницу. Полиция настаивала на принудительной госпитализации. Опаренко подчеркнула, что Шубина никогда не стояла на учете в психдиспансере, из хронических заболеваний у нее только проблемы с сердцем. Намерение отправить ее в психиатрическую больницу было вызвано лишь нервной реакцией на происходящее, сказала адвокат. Она отметила, что спустя два дня после задержания у Шубиной остались многочисленные синяки на руке и предплечье. Юрист считает, что силовики действовали незаконно, поскольку женщина вышла в магазин в 100 м от дома. Кроме того, полицейские требовали от нее спецпропуск, который полагается тем, кто передвигается на транспорте. А она шла пешком.